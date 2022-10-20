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ISW: россия проводит информационную подготовку населения к потере Херсона

ISW: россия проводит информационную подготовку населения к потере Херсона

КИЕВ. 20 октября. УНН. В россии начали создавать информационные условия для того, чтобы оправдать полное отступление своих войск с правого берега Днепра и потерю Херсона Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

Эксперты ISW напомнили слова командующего оккупационными войсками в Украине сергея суровикина о том, что российское руководство должно принять "тяжелые решения" по Херсонской области и объявленную гауляйтером владимиром сальдо "эвакуацию".

"Заявления суровикина и сальдо, вероятно, являются попыткой создать информационные условия для полного отступления россии за Днепр, что передаст город Херсон и другие значительные территории Херсонской области украинским защитникам, которые ведут контрнаступательные действия на юге", - отмечают в ISW.

Аналитики отметили, что оккупанты также создают информационные условия для атаки под фальшивым флагом на Каховскую ГЭС.

"Россияне могут считать, что прорыв дамбы мог бы прикрыть их отступление с правого берега Днепра и предотвратить или задержать продвижение Украины через реку", - подчеркнули в Институте.

18 октября суровикин заявлял, что получил информацию о том, что "Киев намерен пробить дамбу на Каховской ГЭС, что, по его словам, повлечет за собой разрушительные наводнения в Херсонской области". сальдо повторил это заявление и "предупредил", что "ВСУ намерены ударить по дамбам выше по течению города Херсона". Аналитики объясняют, что такими заявлениями россияне пытаются создать информационные условия для того, чтобы повредить дамбу и обвинить Украину в убытках и потерях людей, используя наводнения для прикрытия своего отступления.

"кремль может попытаться использовать такую атаку под фальшивым флагом, чтобы перекрыть новости о третьем унизительном отступлении российских войск, на этот раз из Херсона", - считают эксперты.

Напомним 

Так называемый заместитель псевдоглавы Херсонской области кирилл стремоусов заявил о подготовке наступления ВСУ на Херсон.

Гауляйтер Херсонщины владимир сальдо фактически заставляет жителей нескольких населенных пунктов Херсонщины перебраться на левый берег Днепра.

Источник: УНН
Теги: Украина, Херсон и Херсонская область, война с Россией
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