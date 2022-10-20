На временно оккупированную территорию Луганской области прибыло пополнение из числа мобилизованных лиц - Генштаб

КИЕВ. 20 октября. УНН. По имеющейся информации, на временно оккупированную территорию Луганской области прибыло пополнение из числа мобилизованных лиц. Отмечаются многочисленные факты грабежей и мародерства. Не исключается, что значительное количество указанного контингента прибыло из мест лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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"Слава Украине. Начались 239 сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредоточивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях", - говорится в сообщении.

Детали

За сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Бахмут, Бахмутское, Клищеевка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское, Опытное и Марьинка Донецкой области.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии соприкосновения, осуществляет инженерное оборудование оборонительных позиций и рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и помещениям гражданского населения.

В течение суток противник нанес одиннадцать ракетных и двадцать восемь авиационных ударов, совершил более шестидесяти пяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам противника подверглись районы более двадцати пяти населенных пунктов. Это, в частности, Бурштын Ивано-Франковской области, Ладыжин Винницкой области, Зеленодольск Днепропетровской области, Северск, Славянск и Терны Донецкой области, Значково Запорожской области и Давыдов Брод Херсонской области. Для своих преступлений оккупанты использовали крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, враг осуществил пуски более десяти беспилотных летательных аппаратов иранского производства “Shahed-136”, более половины которых - с территории республики беларусь.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений.

На остальных направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Гоптовка, Гряниковка, Колодязное, Красное, Огирцево и Стрелечья Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Кисловка, Першотравневое Харьковской области; Ковалевка, Новоегоровка, Новолюбовка Луганской области и Заречное, Терны и Торское в Донецкой области;

на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Зеленополье, Клещеевка, Курдюмовка, Северное, Майорск, Нью-Йорк, Соледар и Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Опытное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы в районах более 20 населенных пунктов вдоль всей линии соприкосновения. Среди них - Великая Новоселка, Временка, Угледар, Золотая Нива Донецкой области и Никольское, Орехов и Красное Запорожской.

На Южнобугском направлении враг продолжает обустраивать оборонительные позиции. Для сдерживания контрнаступления наших войск обстреливает населенные пункты вдоль всей линии соприкосновения.

По имеющейся информации, на временно оккупированную территорию Луганской области прибыло пополнение из числа мобилизованных лиц. Отмечаются многочисленные факты грабежей и мародерства. Не исключается, что значительное количество указанного контингента прибыло из мест лишения свободы.

По предварительной информации, руководство Ирана и российской федерации договорились о направлении на территорию российской федерации советников и инструкторов по использованию ударных БПЛА. В частности, известно о подготовке операторов уже имеющихся БПЛА “Shahed-136” и перспективных БПЛА “Arash-2”

Существует высокая вероятность осуществления российскими оккупантами обстрелов мирного населения Херсонской области. Так, утром 19 октября этого года, на временно занятой территории, проведена рассылка сообщений с призывом к эвакуации населения Новой Каховки якобы в связи с подготовкой обстрелов со стороны подразделений Вооруженных Сил Украины.

По уточненной информации, в результате ударов Сил обороны в течение последних дней, подтверждено поражение живой силы и техники противника в Запорожской области - до 150 военнослужащих ранены и уничтожено около 15 единиц вооружения и военной техники.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла десять ударов. Подтверждено поражение шести районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций зенитных ракетных комплексов врага. Подразделения противовоздушной обороны сбили шесть крылатых ракет, один вертолет Ка-52 и шестнадцать БпЛА, из них - четырнадцать “Shahed-136” иранского производства.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один склад боеприпасов, станцию РЭБ и шесть других важных объектов, включая мост и понтонную переправу противника.

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