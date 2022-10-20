Генштаб: существует высокая вероятность осуществления оккупантами обстрелов мирного населения Херсонской области

КИЕВ. 20 октября. УНН. Существует высокая вероятность осуществления российскими захватчиками обстрелов мирного населения Херсонской области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.

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"Так, утром 19 октября этого года, на временно занятой территории, проведена рассылка сообщений с призывом к эвакуации населения Новой Каховки якобы в связи с подготовкой обстрелов со стороны подразделений Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Напомним

По имеющейся информации, на временно оккупированную территорию Луганской области прибыло пополнение из числа мобилизованных лиц. Отмечаются многочисленные факты грабежей и мародерства. Не исключается, что значительное количество указанного контингента прибыло из мест лишения свободы.

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