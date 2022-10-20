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ГСЧС в Харьковской области: за сутки на пожарах погибли два человека

ГСЧС в Харьковской области: за сутки на пожарах погибли два человека

КИЕВ. 20 октября. УНН. За сутки с 19 по 20 октября спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС продолжали выполнять служебные обязанности в условиях военного времени, передает УНН.

Детали

В течение отчетного периода осуществлено 25 оперативных выездов, из которых:

6 – на ликвидацию пожаров;

4 – на аварийно-спасательные работы;

14 – для оказания помощи населению, полиции и коммунальщикам.

1 – другой выезд.

Отмечается, что за сутки на пожарах погибло 2 человека.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток изъято и обезврежено 657 взрывоопасных предметов.

"Одним из главных направлений поддержки жизнеобеспечения населения на деоккупированных территориях является обеспечение людей питьевой и технической водой. С этой целью спасатели из городов Купянска и Изюма подвозили цистернами воду жителям соответствующих громад. В общем люди получили около 53 тонн питьевой воды", - говорится в сообщении.

Напомним 

Российские войска утром 18 октября нанесли удар по Харькову восемью ракетами из белгорода.

Источник: УНН
Теги: ГСЧС, Харьков и Харьковская область
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