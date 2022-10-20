ГСЧС в Харьковской области: за сутки на пожарах погибли два человека
КИЕВ. 20 октября. УНН. За сутки с 19 по 20 октября спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС продолжали выполнять служебные обязанности в условиях военного времени, передает УНН.
Детали
В течение отчетного периода осуществлено 25 оперативных выездов, из которых:
6 – на ликвидацию пожаров;
4 – на аварийно-спасательные работы;
14 – для оказания помощи населению, полиции и коммунальщикам.
1 – другой выезд.
Отмечается, что за сутки на пожарах погибло 2 человека.
Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток изъято и обезврежено 657 взрывоопасных предметов.
"Одним из главных направлений поддержки жизнеобеспечения населения на деоккупированных территориях является обеспечение людей питьевой и технической водой. С этой целью спасатели из городов Купянска и Изюма подвозили цистернами воду жителям соответствующих громад. В общем люди получили около 53 тонн питьевой воды", - говорится в сообщении.
Напомним
Российские войска утром 18 октября нанесли удар по Харькову восемью ракетами из белгорода.