Оккупанты ударили по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры в Криворожском районе

КИЕВ. 20 октября. УНН. Российские оккупанты нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры в Криворожском районе. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram, пишет УНН.

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"Есть серьезные разрушения. Работают все службы. Предварительно, люди не пострадали", - подчеркнул Резниченко.

Напомним

Ранее Резниченко сообщал, что российские захватчики накрыли огнем Криворожский и Никопольский районы. В Криворожском оккупанты поцелили ракетами по энергетической инфраструктуре.