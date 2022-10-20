Новости: Криминал и ЧП
20 октября 2022, 07:49 • Юлиана Росковинская • 21765
Оккупанты ударили по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры в Криворожском районе
КИЕВ. 20 октября. УНН. Российские оккупанты нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры в Криворожском районе. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram, пишет УНН.
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"Есть серьезные разрушения. Работают все службы. Предварительно, люди не пострадали", - подчеркнул Резниченко.
Напомним
Ранее Резниченко сообщал, что российские захватчики накрыли огнем Криворожский и Никопольский районы. В Криворожском оккупанты поцелили ракетами по энергетической инфраструктуре.
Источник: УНН
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