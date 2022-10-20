Новости: Криминал и ЧП
20 октября 2022, 08:06 • Юлиана Росковинская • 7530
Донецкая область: россияне убили одного мирного жителя, еще пять человек получили ранения
КИЕВ. 20 октября. УНН. За 19 октября россияне убили одного мирного жителя Донетчины, еще пять человек за вчера получили ранения. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
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"За 19 октября россияне убили 1 мирного жителя Донетчины — в Заречном. Еще 5 человек за вчера получили ранения", - отметил Кириленко.
Детали
Кроме того, правоохранители обнаружили тела 12 гражданских, убитых россиянами во время оккупации: 8 в Лимане, 2 в Новоселовке и 2 в Сосновом.
Глава ОВА добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
За 18 октября российские оккупанты убили 4 мирных жителей Донетчины, еще 12 человек получили ранения.
Источник: УНН
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