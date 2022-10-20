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В Энергодаре фиксируют побег оккупантов с награбленным имуществом

В Энергодаре фиксируют побег оккупантов с награбленным имуществом

КИЕВ. 20 октября. УНН. Российские войска и так называемая оккупационная «администрация» города Энергодар Запорожской области срочно выезжают и вывозят награбленное имущество, пишет местный Телеграм-канал «Энергодар», передает УНН.

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«Паника, страх и ожидание поражения, которые охватили оккупантов в Херсонской и Запорожской областях, дошли и до Энергодара. Вчера, 19 октября, и сегодня ночью из центров компактного проживания российских военных и оккупационной «администрации» города начали вывозить награбленное имущество», - говорится в сообщении.

Детали

Так, было зафиксировано массовое ограбление отеля «Скифский». Рашисты выносили оттуда и паковали в автобусы и грузовики все что можно: телевизоры, холодильники, мебель, чайники и прочие бытовые вещи.

Дополнение

Совет федерации 19 июня утвердил указ российского диктатора владимира путина о введении "военного положения" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей Украины.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, война
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