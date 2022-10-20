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Профессор Голубовская рассказала о "новинках" ковида в этом сезоне
Профессор Голубовская рассказала о "новинках" ковида в этом сезоне
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Возможный первый снег и до 14° тепла: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 20 октября. УНН. Мокрый снег сегодня возможен на севере Украины и в Карпатах, температура воздуха по стране в течение суток будет колебаться от 0 до 14 градусов тепла, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 20 октября небольшой, в восточной части умеренный дождь, ночью в северных областях и в Карпатах местами с мокрым снегом; только в западной части, Одесской и Николаевской областях днем без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10°, на Закарпатье до 12°; в южной части ночью 4-9° тепла, днем 9-14°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 6-8°; по области ночью 0-5° тепла, днем 5-10°.

Источник: УНН
Теги: погода
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