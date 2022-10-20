Киевлян предупредили, что отключения света могут повторяться

КИЕВ. 20 октября. УНН. В Киеве в ночь на 20 октября уже начали проводить отключения электроэнергии. И предупредили, что хоть отключения может быть не более 4 часов, однако они могут повторяться через 8 часов. Об этом УНН сообщает со ссылкой и ДТЭК Киевские электросети, которые предоставляют услугу в столице.

Детали

"НЭК Укрэнерго ввел отключение электроэнергии в Киеве во избежание аварий с 23:24 19 октября. В 4:00 отключение закончилось", - говорится в сообщении.

Энергетики отметили, что "отключение продлится для каждого клиента не более 4 часов".

"Однако они могут повториться для некоторых потребителей в течение суток дня через 8 часов, если Укрэнерго не отменит применение стабилизационных отключений", - отметили энергетики.

Например, если дом отключался с 8 до 12 утра, то, если стабилизационное отключение будет продолжаться в течение дня, повторное отключение будет с 20:00 до 24:00.

Список улиц, которых может касаться такое отключение, размещен на сайте поставщика услуги.

Дополнение

Отключение света по Украине 20 октября будет поочередным. Как ожидается, ограничения будут вводиться не более чем на 4 часа.