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Войска рф нанесли удар по школе в Запорожской области - ОП

Войска рф нанесли удар по школе в Запорожской области - ОП

КИЕВ. 20 октября. УНН. В четверг, 20 октября, утром российские оккупационные войска ударили ракетами по учебному заведению в пгт Камышеваха Запорожской области. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, пишет УНН.

Цитата 

"российские террористы сегодня утром, около 7:20, нанесли ракетный удар по территории детской специализированной школы в пгт Камышеваха. Информация о разрушениях и жертвах уточняется", - написал он в Telegram

Дополнение

Российские оккупанты ночью 19 октября атаковали ракетами С-300 критическую инфраструктуру в одном из поселков Запорожского района.

Запорожье в ночь на 18 октября подверглось вражескому авиаудару с использованием дронов-камикадзе, задело инфраструктуру, склады.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, война, Офис президента Украины
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