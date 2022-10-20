Войска рф нанесли удар по школе в Запорожской области - ОП

КИЕВ. 20 октября. УНН. В четверг, 20 октября, утром российские оккупационные войска ударили ракетами по учебному заведению в пгт Камышеваха Запорожской области. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, пишет УНН.

Цитата

"российские террористы сегодня утром, около 7:20, нанесли ракетный удар по территории детской специализированной школы в пгт Камышеваха. Информация о разрушениях и жертвах уточняется", - написал он в Telegram.

Дополнение

Российские оккупанты ночью 19 октября атаковали ракетами С-300 критическую инфраструктуру в одном из поселков Запорожского района.

Запорожье в ночь на 18 октября подверглось вражескому авиаудару с использованием дронов-камикадзе, задело инфраструктуру, склады.