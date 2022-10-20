В Николаевской области ночью уничтожили 14 дронов-камикадзе

КИЕВ. 20 октября. УНН. Украинские защитники ночью уничтожили 14 дронов-камикадзе Shahed-136 в Николаевской области, сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

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"Ночью, 20 октября, российские оккупационные войска атаковали Николаевскую область беспилотниками-камикадзе "Shahed-136". Девять дронов сбиты силами и средствами ПВО воздушного командования "Юг" ВС ВСУ. По два беспилотника уничтожено воинами ВМС и Нацгвардии Украины, еще один – Нацполицией Украины", - говорится в сообщении.

Напомним

За 19 октября на Киевском направлении уничтожили 10 дронов-камикадзе.