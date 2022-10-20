Новости: Война
20 октября 2022, 08:37 • Юлия Шрамко • 6870
Еще плюс 370: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
КИЕВ. 20 октября. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 66 650 человек, 2567 танков, 243 вертолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 20.10 ориентировочно составляли:
- личного состава – около 66 650 (+370) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2567 (+13),
- боевых бронированных машин ‒ 5255 (+20),
- артиллерийских систем – 1646 (+9),
- РСЗО – 372 (+0),
- средств ПВО ‒ 189 (+0),
- самолетов – 269 (+0),
- вертолетов – 243 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1311 (+25),
- крылатых ракет ‒ 329 (+6),
- кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4005 (+6),
- специальной техники – 147 (+1).
Дополнение
В Николаевской области ночью уничтожили 14 дронов-камикадзе.
Источник: УНН
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