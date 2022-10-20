Еще плюс 370: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах

КИЕВ. 20 октября. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 66 650 человек, 2567 танков, 243 вертолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 20.10 ориентировочно составляли:

личного состава – около 66 650 (+370) человек ликвидировано,

танков ‒ 2567 (+13),

боевых бронированных машин ‒ 5255 (+20),

артиллерийских систем – 1646 (+9),

РСЗО – 372 (+0),

средств ПВО ‒ 189 (+0),

самолетов – 269 ​​(+0),

вертолетов – 243 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1311 (+25),

крылатых ракет ‒ 329 (+6),

кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4005 (+6),

специальной техники – 147 (+1).

Дополнение

В Николаевской области ночью уничтожили 14 дронов-камикадзе.