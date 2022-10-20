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Еще плюс 370: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах

Еще плюс 370: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах

КИЕВ. 20 октября. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 66 650 человек, 2567 танков, 243 вертолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 20.10 ориентировочно составляли:

  • личного состава – около 66 650 (+370) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2567 (+13),
  • боевых бронированных машин ‒ 5255 (+20),
  • артиллерийских систем – 1646 (+9),
  • РСЗО – 372 (+0),
  • средств ПВО ‒ 189 (+0),
  • самолетов – 269 ​​(+0),
  • вертолетов – 243 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1311 (+25),
  • крылатых ракет ‒ 329 (+6),
  • кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4005 (+6),
  • специальной техники – 147 (+1).

Дополнение

В Николаевской области ночью уничтожили 14 дронов-камикадзе.

Источник: УНН
Теги: Генштаб, война
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