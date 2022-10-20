Армия рф ранила в Украине 817 детей – Офис Генпрокурора

КИЕВ. 20 октября. УНН. В результате полномасштабного вторжения россии в Украине 817 детей получили ранения различной степени тяжести, погибли – 828. Об этом в Telegram сообщил Офис Генпрокурора, информирует УНН.

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"По состоянию на утро 20 октября 2022 года более 1245 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 428 детей погибли и более 817 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Детали

В ОГП отметили, что 18 октября в результате вражеского обстрела Бахмута Донецкой области получила ранения 2-летняя девочка.

Также стало известно, что 12 марта из-за обстрела Славянска Донецкой области получила телесные повреждения 13-летняя девочка.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 417, Харьковской - 258, Киевской - 116, Николаевской - 77, Запорожской - 69, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 57, Днепропетровской - 31.

Бомбардировками и обстрелами вооруженные силы рф повредили 2663 учебных заведения, 326 из них разрушены полностью.

Дополнение

В деоккупированном Лимане Донецкой области полиция эксгумировала тела пяти детей, которые погибли в результате российских обстрелов.