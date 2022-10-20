Где проверить, отключат ли свет: украинцам дали объяснение

КИЕВ. 20 октября. УНН. Об отключении электроэнергии, которое сегодня может быть с 7 до 22 часов, по улицам по населенным пунктам Украины должно сообщать облэнерго или другой поставщик услуги. Где именно искать информацию, объяснили в Укрэнерго, пишет УНН.

Детали

"Сегодня, с 7:00 до 22:00 в Украине могут быть применены меры ограничения потребления. Когда отключат именно вашу улицу – определяет ваш оператор распределительных сетей (облэнерго)", - сообщили в компании.

Так, операторы распределительных сетей (облэнерго) сообщают потребителям о возможных отключениях через свои сайты. Они могут это делать в лентах новостей или в специально отведенном для этих сообщений разделе. Также некоторые из них делают это в "личных кабинетах" потребителя или через чат-боты различных мессенджеров, отметили в Укрэнерго.

Ссылки на сайты всех операторов распределительных сетей (облэнерго) можно посмотреть на отдельной странице сайта Министерства энергетики.

В Укрэнерго напомнили, что сегодня с самого утра и весь день энергетики нуждаются в особой помощи украинцев.

"Мы должны прожить его с очень экономным потреблением электроэнергии", - отметили в компании.

Там объяснили, что постоянные ракетные обстрелы врага разрушают энергетическую инфраструктуру, и энергетикам нужно время для ее восстановления. "В то же время на улице становится холоднее, что традиционно побуждает нас потреблять больше электроэнергии. Но сейчас нам надо очень сознательно и экономно подойти к потреблению электроэнергии, чтобы пройти следующую зиму как можно лучше", - отметили в компании.

Дополнение

Отключение света по Украине 20 октября будет поочередным. Как ожидается, ограничения будут вводиться не более чем на 4 часа.