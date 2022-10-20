Харьковская область: на мине подорвалась машина со спасателями, есть двое погибших

КИЕВ. 20 октября. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли четыре района Харьковской области, на мине подорвался автомобиль со спасателями, есть двое погибших и четверо раненых, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в четверг, 20 октября, в Telegram, пишет УНН.

Об обстрелах

"За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов", - сообщил Синегубов.

В частности, по его словам, вчера около 16:00 из артиллерии был обстрелян Волчанск, разрушено здание магазина. Также из артиллерии россияне обстреливали районы населенных пунктов: Гоптовка, Гряниковка, Колодезное, Красное, Огурцово, Стрелечья, Берестовое, Кисловка и Першотравневое.

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализирован 78-летний житель Изюмского района.

О минной опасности

Пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают разминирование освобожденных территорий области, за сутки они обезвредили 657 взрывоопасных предметов.

"Впрочем, в области все еще очень высокая минная опасность. Вчера в Изюмском районе на мине подорвался автомобиль с сотрудниками ГСЧС. К сожалению, 2 человека погибли, еще 4 получили ранения", - сообщил Синегубов.

Об отключении света

Также чиновник напомнил, что в течение вчерашнего дня враг нанес еще несколько ударов по объектам энергетической инфраструктуры по всей Украине, и призвал экономить электричество. "Сегодня с 7:00 до 23:00 в Харьковской области возможны отключения электропитания на несколько часов. Заранее зарядите свои мобильные телефоны, павербанки и другие важные электроустройства", - отметил глава ОВА.

На линии соприкосновения, по его словам, украинские военные продолжают уничтожать врага.