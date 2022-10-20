россия всерьез задумалась над отступлением из Херсона – британская разведка

КИЕВ. 20 октября. УНН. Российские войска могут отойти с Херсона – об этом свидетельствует последнее заявление командующего армии рф на войне против Украины сергея суровикина, сообщила в Twitter разведка Минобороны Великобритании, передает УНН.

Детали

Два дня назад новый командующий российскими войсками в Украине генерал сергей суровикин сообщил СМИ, что в районе Херсона сложилась "напряженная" ситуация и поддержал планы оккупационных властей по эвакуации мирного населения.

Британские разведчики назвали заявление суровикина "очень необычным".

"Вероятно, это свидетельствует о том, что российские власти всерьез рассматривают масштабный отвод своих сил из района (из Херсона – ред.) к западу от реки Днепр", – пишут они.

По мнению Минобороны Великобритании, поскольку все мосты серьезно повреждены, российские войска, скорее всего, будут полагаться на временный понтонный мост, построенный неподалеку от Херсона, а также понтонные переправы, которые продолжают действовать в нескольких местах.

Напомним

Гауляйтер Херсонской области владимир сальдо заявил, что для гражданских на семь дней закрывают въезд в регион. Население и структуры "местной власти" перевозят на левый берег Днепра.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что вблизи Чаплинки Херсонской области российские оккупанты роют окопы для артиллерии и, вероятно, готовятся обстреливать временно захваченный Херсон.