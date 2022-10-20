В Луганскую область прибыло пополнение оккупантов из числа мобилизованных: отмечаются многочисленные ограбления

КИЕВ. 20 октября. УНН. На временно оккупированную территорию Луганской области прибыло пополнение оккупантов из числа мобилизованных лиц. Отмечаются многочисленные факты грабежей и мародерства, информирует глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.

Цитата

“На временно оккупированную территорию Луганской области прибыло пополнение из числа мобилизованных лиц. Отмечаются многочисленные факты грабежей и мародерства. Значительное количество указанного контингента прибыло из мест лишения свободы”, – говорится в сообщении Гайдая.

Детали

Также отмечается, что в Станице Луганской так называемое «министерство строительства лнр» формирует маневровый жилой фонд для беженцев. Строить никто ничего не собирается. Формирование фонда будет проводиться исключительно через вскрытие жилых помещений, в которых никто не проживает. "Информацию о таких домах «администрация» района ожидает от местного населения. Не нравился сосед – сдай его дом. Это – «русский мир»", - указал Гайдай.

"Денег у оккупантов на жилье нет, потому что их вкладывают в ремонты. Что именно и насколько качественно делают – неважно, главное – вложить средства. Так, волгоградская область досрочно якобы выполнила план на 2022 год по восстановлению объектов инфраструктуры в подшефном Станично-Луганском районе. На это было направлено 860 миллионов рублей. Кому пошли эти средства и где результаты строительства – пока неизвестно даже местным жителям”, – говорится в сообщении Гайдая.

Дополнение

Как писал УНН, на временно оккупированной территории Луганской области наблюдается ужасная ситуация с началом отопительного сезона. Рашисты едва успевают провести работы на системах теплоснабжения только одного из районов, во многих домах повреждены крыши.