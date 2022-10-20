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20 октября 2022, 10:48 • Каролина Гайдук • 9015
Из Украины вывезли большую часть работников посольства Казахстана
Посольство Казахстана в Украине
КИЕВ. 20 октября. УНН. Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди сообщил, что большую часть сотрудников посольства в Киеве вывезли в Польшу. Об этом пишет издание Nur.kz, передает УНН.
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"Большая часть дипломатов сейчас передислоцирована в Варшаву (Польша). Они ведут свою деятельность оттуда", – заявил Тлеуберди.
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По словам министра, в Киеве остался консул, который ежедневно принимает граждан Казахстана. Он подчеркнул, что о полной эвакуации и временном закрытии посольства речь не идет.
Тлеуберди сообщил, что сейчас в Украине находится около 200 казахстанцев.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла Украины в Казахстане Петра Врублевского.
Источник: УНН
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