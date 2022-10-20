Работают саперы: жители Киевской области могут слышать взрывы

КИЕВ. 20 октября. УНН. Сегодня в Бучанском районе Киевской области будут ликвидировать взрывоопасные предметы, поэтому жители могут слышать взрывы. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, информирует УНН.

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"Сегодня, 20 октября, на территории Бучанского района проходят плановые работы по ликвидации взрывоопасных предметов. Жители района могут слышать звуки взрывов", – написал Кулеба.

Напомним

18 октября на киевском направлении было уничтожено 10 иранских дронов-камикадзе.