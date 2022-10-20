"Добротопливо" - топливо для волонтеров, которое WOG и Visa удвоят

КИЕВ. 20 октября. УНН. Стартует совместный проект сети АЗК WOG и Visa «Добротопливо», цель которого поддержать топливом волонтеров благотворительного фонда «Жизнелюб», которые осуществляют адресную доставку лекарств, продуктов и товаров первой необходимости наиболее уязвимым слоям населения на территории, пострадавшие в результате боевых действий, пишет УНН.

Инициатива продлится с 20 октября по 30 ноября 2022 года. Ее организаторы убеждены, что сила украинцев – в единстве, поэтому призывают присоединяться к доброму делу.

Чтобы присоединиться к проекту, нужно сделать несколько простых шагов:

• заправить собственное авто на АЗК WOG или просто выпить кофе;

• «подвесить» произвольное количество литров топлива, сообщив оператору на кассе о желании присоединиться к проекту «Добротопливо», оплатить покупку наличными или банковской картой;

• все «подвешенные» благотворительные литры, за которые будет оплачено картами Visa, сеть WOG и компания Visa удвоят за свой счет.

«Мы направили совместные усилия на помощь тем, кто в этом больше всего нуждается. Это возможно, если каждый на своем месте делает немного больше, чем обычно: автовладелец заливает топливо в бак своего авто и «подвешивает» 2-3 литра для тех, кому это крайне необходимо. А WOG и Visa не просто доставляют топливо и обеспечивают стабильность безналичных расчетов, но и удваивают «подвешенные» благотворительные литры за свой счет.

Сплотившись, мы станем опорой тем, кто адресно доставляет лекарства, продукты питания и все необходимое людям пожилого возраста, многодетным семьям, людям с инвалидностью и другим наиболее уязвимым слоям населения, которые сегодня нуждаются в нашей поддержке как никогда», - подчеркнул директор по маркетингу сети АЗК WOG Геннадий Карлинский.

«Фонд «Жизнелюб» постоянно возит помощь туда, где еще вчера шли бои, а также в города и села, которые до сих пор под обстрелами. С началом холодов людям, которые там живут, еще больше нужна помощь – теплая одежда, одеяла, генераторы, утеплительные материалы, еда, вода, лекарства. Наши волонтеры везут эти вещи через всю страну, и каждый литр топлива, которое «подвесят» украинцы в рамках проекта «Добротопливо», даст возможность помочь еще больше», - подчеркнула важность проекта основательница фонда «Жизнелюб» Тина Николова (Михайловская).

Сплотившись, мы вместе станем опорой волонтерам, которые первыми пришли на помощь и адресно доставляют лекарства, продукты питания, воду и самые необходимые вещи тем, кто в них крайне нуждается.