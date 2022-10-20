Веерные отключения: опубликован график для Киевской области

КИЕВ. 20 октября. УНН. Компания "ДТЭК Киевские региональные электросети" опубликовала список населенных пунктов, которых коснутся веерные отключения, передает УНН.

Детали

"Из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры госкомпания НЭК Укрэнерго ввела стабилизационные отключения электроэнергии в Киевской области с 23.34 19 октября", – говорится в сообщении.

Как отметили, свет будут выключать не более чем на четыре часа. Однако это может повториться в течение суток через четыре часа, если Укрэнерго не отменит применение стабилизационных отключений.

"Например, если ваш дом отключался с 10 до 14 утра, то если стабилизационное отключение будет продолжаться в течение дня, повторное отключение будет с 18.00 до 22.00 и с 02.00 до 06.00", – говорится в сообщении.

График веерных отключений для Киевской области можно просмотреть по ссылке.

Напомним

Об отключении электроэнергии, которое сегодня может быть в разных областях Украины с 7 до 23 часов, должно сообщать облэнерго или другой поставщик услуги.