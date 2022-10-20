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Жителям Львовской области пока не вводят отключений света - глава ОВА

Жителям Львовской области пока не вводят отключений света - глава ОВА

КИЕВ. 20 октября. УНН. Во Львовской области отключения электроэнергии населению пока не будет, на данный момент это коснется только промышленности, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в четверг, 20 октября, в Telegram, пишет УНН.

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"По бытовым пользователям во Львовской области – пока нет информации о введении графика отключений", - отметил Козицкий.

Детали

Глава ОВА при этом сообщил, что сегодня во Львовской области ввели график ограничения потребления электрической энергии и график ограничения мощности для промышленных потребителей.

"Тем промышленным потребителям, которых внесли в график, уже сообщили о ситуации. Они должны выполнить доведенные объемы снижения. Дополнительно информация размещена на сайте "Львовоблэнерго", - указал Козицкий.

Так, "Львовоблэнерго" сообщает, что сегодня с 7:00 до 22:00 введено 5 очередей графика ограничения потребления электрической энергии.

Дополнение

Отключение света по Украине 20 октября будет поочередным и может коснуться всех областей. Как ожидается, ограничения будут вводиться не более чем на 4 часа.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, энергетика, война, электроэнергия
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