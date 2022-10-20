По Николаеву оккупанты нанесли удары С-300 - Ким

КИЕВ. 20 октября. УНН. Российские войска снова нанесли удары по Николаеву ракетами С-300, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в четверг, 20 октября, в Telegram, пишет УНН.

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"Прилеты С-300 по городу. Без жертв и разрушений. Только газоны портят", - написал Ким.

Утром в городе была воздушная тревога, сейчас она завершилась.

Напомним

В Николаевской области ночью уничтожили 14 дронов-камикадзе.