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Канада ввела новые санкции против Ирана

Канада ввела новые санкции против Ирана

КИЕВ. 20 октября. УНН. Канада ввела новые санкции против иранского режима из-за нарушения прав человека. Об этом говорится на сайте канадского правительства, передает УНН.

Цитата

"Это третий набор санкций, которые ввела Канада в отношении иранского режима за его грубые и систематические нарушения прав человека и непрерывные действия, направленные на дестабилизацию регионального мира и безопасности", – говорится в сообщении.

Детали

Под новые санкции попали шесть физических лиц и четыре организации. По словам правительства Канады, эти лица и организации являются одними из крупнейших преступников, участвовавших или способствовавших серьезным нарушениям прав человека, в том числе в отношении иранских женщин, и распространяли пропаганду для оправдания репрессий и преследований граждан.

В частности, в санкционный список вошли: 

• Совет стражей конституции – организация, которая блокирует значимое участие в выборах в Иране, дисквалифицируя кандидатов, которые не соответствуют идеологии режима. Она обеспечивает исполнение законов, которые систематически нарушают фундаментальные права иранцев;

• Совет экспертов – организация, которая причастна к грубым и систематическим нарушениям прав человека и невыполнению конституционных положений;

• Совет целесообразности – организация, состоящая из высокопоставленных чиновников, которые консультируют верховного лидера по всем политическим вопросам, и выступает посредником в законодательных спорах между парламентом Ирана и Советом стражей конституции. Он обеспечивает исполнение законов, которые систематически нарушают основные права иранцев;

• заместитель министра внутренних дел Сейед Маджид Мирахмади;

• командующий оперативной базой Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Карами;

• бывший руководитель телерадиовещательной компании Исламской Республики Иран Эззатолла Заргами.

Напомним

Послы ЕС договорились о новых санкциях против Ирана из-за продажи оружия россии.

Источник: УНН
Теги: Канада, Иран
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