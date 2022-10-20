КИЕВ. 20 октября. УНН. Сегодня в Украину приехал президент Швейцарии Игнацио Кассис. Об этом он сообщил в своем Twitter, информирует УНН.

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"Вернулся в Украину через год после последнего визита. Цель: составить впечатление о военной и гуманитарной ситуации, а также подготовительных работах для восстановления страны", – написал Кассис.

Zurück in der #Ukraine, ein Jahr nach meinem letzten Besuch Das Ziel: Mir vor Ort ein Bild der Kriegssituation, humanitären Lage & Vorbereitungsarbeiten für den #Wiederaufbau des Landes machen pic.twitter.com/xOCdTzMoMJ — Игнацио Кассис (@ignaziocassis) 20 октября 2022

Напомним

После того, как россия аннексировала оккупированные территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, Швейцария внесла в санкционный список санкций еще 30 россиян и семь российских организаций.