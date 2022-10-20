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В Украину приехал президент Швейцарии

В Украину приехал президент Швейцарии

КИЕВ. 20 октября. УНН. Сегодня в Украину приехал президент Швейцарии Игнацио Кассис. Об этом он сообщил в своем Twitter, информирует УНН.

Цитата

"Вернулся в Украину через год после последнего визита. Цель: составить впечатление о военной и гуманитарной ситуации, а также подготовительных работах для восстановления страны", – написал Кассис.

Напомним

После того, как россия аннексировала оккупированные территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, Швейцария внесла в санкционный список санкций еще 30 россиян и семь российских организаций.

Источник: УНН
Теги: Украина, Швейцария
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