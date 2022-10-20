Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,76 -0,1828 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Профессор Голубовская рассказала о "новинках" ковида в этом сезоне
Профессор Голубовская рассказала о "новинках" ковида в этом сезоне
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
6285

Жена оккупанта жалуется, что мобилизованные в рф вынуждены за свои деньги покупать бронежилеты - перехват ГУР

Жена оккупанта жалуется, что мобилизованные в рф вынуждены за свои деньги покупать бронежилеты - перехват ГУР

КИЕВ. 20 октября. УНН. Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) обнародовало разговор российского захватчика с женой. Она ему рассказала правду об укомплектовании мобилизованных российских военнослужащих, заявив, что россияне должны самостоятельно покупать бронежилеты, информирует УНН.

Цитата

«Там друг Саши Карабейникова звонил и говорил, что пришла повестка и сегодня в два часа его отправка в воткинск (удмуртская республика - ред). Ему дают список и до двух часов надо все взять с собой, вплоть до бронежилета. Где этот бронежилет покупать? А если, говорю, денег нет? Обзванивают, занимают у друзей. Вообще обалдели, ладно еще автоматы не заставляют покупать», - рассказала россиянка.

Детали

Также она рассказала еще о знакомых, которые скоро присоединятся к рядам «второй армии мира».

«У нас в пятницу будут Михайлова провожать - повестка пришла, - и этому, Тимофею Турову. Позавчера, вроде в гараже собрание было в Пихтовке-то, если, мол, кто-то добровольцы пойдут, то потом уже больше не будут пихтовских работников терроризировать, вроде, таскать. Это мне Саша Карабейников – сейчас работает в Пихтовке водителем - рассказывал. Я говорю: «И че, кто-то, говорю, согласился?». Он сказал, что никто не согласился», - добавила она.

Дополнение

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало разговор военнослужащего рф, который обсуждает мобилизацию в россии и жалуется на жалкое снаряжение российской армии по сравнению с ВСУ. 

Источник: УНН
Теги: Россия, война, разведка
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.