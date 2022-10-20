Жена оккупанта жалуется, что мобилизованные в рф вынуждены за свои деньги покупать бронежилеты - перехват ГУР

КИЕВ. 20 октября. УНН. Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) обнародовало разговор российского захватчика с женой. Она ему рассказала правду об укомплектовании мобилизованных российских военнослужащих, заявив, что россияне должны самостоятельно покупать бронежилеты, информирует УНН.

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«Там друг Саши Карабейникова звонил и говорил, что пришла повестка и сегодня в два часа его отправка в воткинск (удмуртская республика - ред). Ему дают список и до двух часов надо все взять с собой, вплоть до бронежилета. Где этот бронежилет покупать? А если, говорю, денег нет? Обзванивают, занимают у друзей. Вообще обалдели, ладно еще автоматы не заставляют покупать», - рассказала россиянка.



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Также она рассказала еще о знакомых, которые скоро присоединятся к рядам «второй армии мира».

«У нас в пятницу будут Михайлова провожать - повестка пришла, - и этому, Тимофею Турову. Позавчера, вроде в гараже собрание было в Пихтовке-то, если, мол, кто-то добровольцы пойдут, то потом уже больше не будут пихтовских работников терроризировать, вроде, таскать. Это мне Саша Карабейников – сейчас работает в Пихтовке водителем - рассказывал. Я говорю: «И че, кто-то, говорю, согласился?». Он сказал, что никто не согласился», - добавила она.

Дополнение

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало разговор военнослужащего рф, который обсуждает мобилизацию в россии и жалуется на жалкое снаряжение российской армии по сравнению с ВСУ.