IBOX BANK продолжает платить зарплаты мобилизованным работникам

КИЕВ. 20 октября. УНН. Первый транзакционный банк IBOX BANK с начала полномасштабной войны в Украине поддерживает украинскую армию, в частности собственных работников, которые пошли защищать наше государство. В частности, банк сохранил зарплату всем работникам, которые пошли служить в ВСУ. Об этом во время Всеукраинского онлайн-марафона номинантов “Премии HR-бренд 2022” рассказала Начальник Управления по работе с персоналом IBOX BANK Елена Подолян.

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Она также отметила, что банк закупал все необходимое для бойцов: каски, тепловизоры, бронежилеты и тому подобное.

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“Мы организовали свой хаб и продолжаем работать в этом направлении. Мы покупаем все необходимое для наших ребят и знакомых. Мы сделали вывод, что мы хотим помогать тем, кого мы знаем – близким, соседям и родным – тем, кто 100% получат помощь, и она пойдет им на пользу. По этому принципу мы уже задонатили более 10 млн грн от банка. Закупали дроны, бронежилеты, каски, тепловизоры, форму, рюкзаки и тому подобное. Для наших ребят поддержка банка является неотъемлемой частью жизни.

Мы за каждым сотрудником банка, который в ВСУ, полностью сохранили их заработную плату, социальные льготы и очень ждем их возвращения”, – рассказала Подолян.

Кроме того, по ее словам, IBOX BANK передал свои инкассаторские машины ТрО и ВСУ, которые, в частности, использовали для эвакуации людей из горячих точек.

“Эти машины успели спасти жизни людей. В первом случае спасли 4 детей, которых вывозили из Ирпеня, и наших ребят, которые были на задании. Сейчас все эти машины мы восстановили. Все люди, которые были там, – выжили. Наш банк продолжает помощь и каждая спасенная жизнь для нас – это победа”, – добавила Елена Подолян.

Напомним

Из-за полномасштабной войны многие работники IBOX BANK пошли воевать, из-за чего функции инкассаторов пришлось выполнять женщинам, которые работают в компании.

Справка

IBOX BANK – украинский транзакционный банк, работающий на финансовом рынке с 1993 года. По итогам 2021 года банк зафиксировал пятикратный рост дохода. Акционеры банка инвестировали весь прошлогодний доход в капитал банка. И с 28 февраля 2022 года уставный капитал финучреждения увеличился на полмиллиарда гривен. Уже в марте, благодаря инвестициям, IBOX BANK вырос и вошел во вторую группу банков.

В августе 2022 года Рейтинговый комитет РА "Эксперт-Рейтинг" обновил долгосрочный кредитный рейтинг IBOX BANK до наивысшего уровня цаААА по национальной шкале.