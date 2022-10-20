В Николаеве ночью четыре дрона-камикадзе врага попали в учебное заведение

КИЕВ. 20 октября. УНН. Российские оккупанты ночью атаковали Николаев дронами-камикадзе Shahed-136, четыре попали в учебное заведение, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

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"Ночью, 20 октября, враг снова атаковал Николаев ударными беспилотниками-камикадзе «Shahed-136». Четыре дрона попали в одно из учебных заведений города", - сообщил Ким.

Детали

По словам главы ОВА, в облцентре еще один беспилотник упал на закрытую частную территорию. Также в результате этого возникли два пожара на открытых территориях, которые были оперативно ликвидированы. Без жертв и пострадавших. Информация о повреждениях уточняется.

По области, по его словам, ситуация следующая:

Николаевский район:

По информации ОК "Юг", ночью враг наносил удары из миномета в направлении Очаковского порта, его акватории и по рекомендованным морским путям.

Баштанский район:

Продолжаются обстрелы территории и прилегающих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Вчера, 19 октября, около 15:30 и 20:00 были обстрелы Широковской громады, в результате чего один дом разрушен и еще один поврежден. Пострадавших нет.

Дополнение

На утро российские войска снова нанесли удары по Николаеву - ракетами С-300.