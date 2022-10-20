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За сутки войска рф убили в Украине 19 гражданских – ОП

За сутки войска рф убили в Украине 19 гражданских – ОП

КИЕВ. 20 октября. УНН. Вчера, 19 октября, из-за вооруженной агрессии рф в Украине погибли 19 гражданских, еще 23 получили ранения. Об этом со ссылкой на данные областных военных администраций сообщил в Telegram замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, пишет УНН.

Детали

Число пострадавших среди гражданского населения за 19 октября:

• Донецкая область - 13 погибших (в том числе обнаружено 12 убитых ранее), 5 раненых;

• Запорожская область - 3 погибших, 8 раненых;

• Харьковская область - 2 погибших (работники ГСЧС на мине), 5 раненых (в т.ч. 4 работника ГСЧС на мине);

• Херсонская область - 1 погибший, 1 раненый;

• Черниговская область - 4 раненых.

Напомним

В результате полномасштабного вторжения россии в Украину 817 детей получили ранения различной степени тяжести, погибло – 828.

Источник: УНН
Теги: война, Офис президента Украины
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