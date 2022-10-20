Ящик водки от путина для Берлускони может быть нарушением санкций - СМИ

КИЕВ. 20 октября. УНН. Из-за подарка в виде ящика водки для бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони от российского президента владимира путина возникает вопрос, не является ли это нарушением санкций ЕС. На запрет на импорт водки в блок указывает издание dpa, пишет УНН.

Детали

Как отметил в среду представитель Еврокомиссии, пишет издание, ввоз спиртных напитков из россии фактически запрещен. Пятый пакет санкций ЕС против россии, который вступил в силу в апреле, включает запрет на импорт водки.

Однако ответственность за реализацию санкций несут государства ЕС, и изначально было неясно, распространяется ли ограничительная мера и на подарки, отмечает издание.

Контекст

Информационное агентство LaPresse опубликовало аудио тайно записанной речи Берлускони перед членами парламента от Forza Italia во вторник. В нем 86-летний политик говорит, что возобновил связь с рутиным, и говорит, что глава кремля считает его одним из "пяти своих настоящих друзей".

Берлускони описал, как путин прислал ему "20 бутылок водки и очень приятное письмо" на день рождения. Берлускони сказал, что ответил бутылками итальянского вина и "приятным письмом".