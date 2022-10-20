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Оккупанты обстреляли Запорожскую область ракетами С-300, есть разрушения

Оккупанты обстреляли Запорожскую область ракетами С-300, есть разрушения

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КИЕВ. 20 октября. УНН. Сегодня российские оккупанты атаковали ракетами С-300 пгт Камышеваха Запорожской области – обошлось без жертв, однако есть разрушения. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко и главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

Детали

"Сегодня утром враг атаковал поселок Камышеваха. Оккупант применил ракеты С300", – написал Старух.

В результате вражеских ударов был разрушен двухэтажный многоквартирный жилой дом и местная школа социальной реабилитации, пострадавших нет.

Кирилл Тимошенко сообщил, что на местах ударов работают экстренные службы.

"Жертв нет, но имеем разрушенную гражданскую инфраструктуру и жилые дома в пгт Камышеваха. Экстренные службы работают на местах", – написал он.

Напомним

Утром 20 октября армия рф ударила ракетами по учебному заведению в пгт Камышеваха Запорожской области.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, война, Офис президента Украины
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