Киевлян предупредили: свет могут отключать на дольше, чем 4 часа

КИЕВ. 20 октября. УНН. Компания "ДТЭК Киевские электросети", предоставляющая услугу по электроснабжению в столице, сообщила, что стабилизационные отключения света могут превышать 4 часа, если будет значительный дисбаланс энергосистемы, передает УНН.

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“Друзья, мы будем делать все возможное, чтобы стабилизационные отключения не превышали 4 часа. Но если дисбаланс энергосистемы значительный, это время может увеличиться”, – говорится в сообщении на Facebook.

Детали

В частности, ДТЭК Киевские электросети опубликовало потенциальный график отключений электроэнергии. В компании уточнили, что он будет применяться только в том случае, если у оператора возникнет потребность сбалансировать энергосистему.

Так, все улицы столицы разделены на три группы. Для разных групп клиентов, в случае применения графиков, свет будет отключаться в разные часы, но в таких промежутках: с 08:00 до 12:00, с 12:00 до 16:00, с 16:00 до 20:00, с 20:00 до 00:00.

Дополнение

В ДТЭК сообщали, что в Киеве в ночь на 20 октября уже начали проводить отключения электроэнергии. И сначала предупреждали, что хоть отключение может быть не более 4 часов, однако они могут повторяться через 8 часов.

Список улиц, которых может касаться такое отключение, указали в компании, размещен на сайте и соцсетях ДТЭК Киевские электросети.