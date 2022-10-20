В Мариуполе оккупанты готовят для россиян отель

КИЕВ. 20 октября. УНН. В захваченном Мариуполе российские оккупанты обустраивают для россиян отель "Турист" у моря. Об этом в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, информирует УНН.

Детали

"В Мариуполе оккупанты готовят отель для россиян. Бывший отель "Турист" у моря на почти 70 номеров. Потому что жалуются. Нет в городе где нормально (читай безопасно) поесть. А жить за городом не удобно", – написал Андрющенко.

По словам советника мэра, отель планируют открыть в декабре.

"Так выглядит решение срочных проблем в Мариуполе, где десятки тысяч людей без окон и намека на отопление. Главное – создать комфорт для россиян", – добавил Андрющенко.

Напомним

В захваченном Мариуполе российские оккупанты демонтировали памятник жертвам Голодомора.