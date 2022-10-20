Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,76 -0,1828 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Профессор Голубовская рассказала о "новинках" ковида в этом сезоне
Профессор Голубовская рассказала о "новинках" ковида в этом сезоне
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
25380

В Мариуполе оккупанты готовят для россиян отель

В Мариуполе оккупанты готовят для россиян отель

КИЕВ. 20 октября. УНН. В захваченном Мариуполе российские оккупанты обустраивают для россиян отель "Турист" у моря. Об этом в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, информирует УНН.

Детали

"В Мариуполе оккупанты готовят отель для россиян. Бывший отель "Турист" у моря на почти 70 номеров. Потому что жалуются. Нет в городе где нормально (читай безопасно) поесть. А жить за городом не удобно", – написал Андрющенко.

По словам советника мэра, отель планируют открыть в декабре.

"Так выглядит решение срочных проблем в Мариуполе, где десятки тысяч людей без окон и намека на отопление. Главное – создать комфорт для россиян", – добавил Андрющенко.

Напомним

В захваченном Мариуполе российские оккупанты демонтировали памятник жертвам Голодомора.

Источник: УНН
Теги: Мариуполь, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.