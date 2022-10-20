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Залужный назвал составляющие эффективности системы ПВО и ПРО

Залужный назвал составляющие эффективности системы ПВО и ПРО

КИЕВ. 20 октября. УНН. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный отметил вклад военных и международных партнеров в эффективность работы украинской системы ПВО и ПРО, пишет УНН.

Цитата

"Наша система ПВО и ПРО эффективно работает благодаря профессионализму украинских воинов и военной помощи от партнеров. Сохраняем спокойствие и веру в ВСУ!" - написал Залужный в Telegram.

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Сообщение Залужного появилось в то время, когда по Украине продолжалась воздушная тревога.

Источник: УНН
Теги: ПВО, ВСУ, война, ПРО
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