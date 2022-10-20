Новости: Политика
20 октября 2022, 11:12 • Юлия Шрамко • 7920
Залужный назвал составляющие эффективности системы ПВО и ПРО
КИЕВ. 20 октября. УНН. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный отметил вклад военных и международных партнеров в эффективность работы украинской системы ПВО и ПРО, пишет УНН.
Цитата
"Наша система ПВО и ПРО эффективно работает благодаря профессионализму украинских воинов и военной помощи от партнеров. Сохраняем спокойствие и веру в ВСУ!" - написал Залужный в Telegram.
Добавим
Сообщение Залужного появилось в то время, когда по Украине продолжалась воздушная тревога.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram