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Вылет российских истребителей: минобороны беларуси заявило о плановом патрулировании

Вылет российских истребителей: минобороны беларуси заявило о плановом патрулировании

Миг-31

КИЕВ. 20 октября. УНН. Минобороны беларуси заявило, что российские истребители МиГ-31К осуществляют плановое патрулирование воздушных границ союзного государства, передает УНН со ссылкой на Telegram ведомства.

Детали

По данным Telegram-канала "Беларускі Гаюн", сегодня в 10:05 с военного аэродрома в пгт Мачулище в беларуси вылетели российские истребители МиГ-31К.

В то же время минобороны беларуси заявило, что истребители патрулируют территорию союзного государства.

"В эти минуты российская авиационная составляющая региональной группировки войск (сил) осуществляет плановое патрулирование воздушных границ союзного государства", – говорится в сообщении.

Добавим, что сейчас по всей Украине, кроме временно оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога.

Напомним

Помощник командующего Объединенных сил ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин сообщил, что сейчас вероятность повторного вторжения российских оккупантов в Украину с территории беларуси очень низкая, однако весной такая угроза может значительно возрасти.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Беларусь, война
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