В Днепропетровской области чиновников поймали на схеме продажи гуманитарки

КИЕВ. 20 октября. УНН. Государственное бюро расследований сообщило, что блокировало коррупционную схему чиновников Днепропетровской области, которые пытались нажиться на продаже гуманитарной помощи во время войны, используя служебное положение, информирует УНН.

Детали

Почти 130 тонн муки прибыло на одну из железнодорожных станций Днепропетровской области, откуда в виде гумпомощи ее начали развозить местным территориальным громадам. Однако некоторые руководители этих территориальных громад решили не везти гуманитарную помощь людям, а продать муку через подставных лиц по ценам ниже рыночных, указали в ГБР.

ГБР зафиксировало, как 17 тонн муки из вагонов загрузили в автомобили, после чего пытались вывезти для дальнейшей реализации без разрешительных документов. Сейчас собранные сотрудниками ГБР материалы направлены в ГУНП в Днепропетровской области, чтобы привлечь к ответственности всех, кто причастен к распродаже гуманитарной помощи.

Напомним

В Днепре разоблачили псевдоволонтеров на продаже гумпомощи для нужд ВСУ на сумму 850 тыс. гривен.