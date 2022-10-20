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В Германии сгорело общежитие для украинских беженцев

В Германии сгорело общежитие для украинских беженцев

КИЕВ. 20 октября. УНН. Этой ночью в немецком муниципалитете Грос-Штремкендорф сгорело общежитие для украинских беженцев. По предварительным данным полиции, пожар произошел из-за поджога. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel, передает УНН.

Детали

Как отметили, общежитие сгорело почти полностью, уцелели только внешние стены. 14 человек, которые находились внутри, не пострадали – их вывели в безопасное место.

"Все 14 жителей смогли покинуть заведение невредимыми. С тремя сотрудниками также ничего не произошло", - сказал представитель северо-западного округа Мекленбург.

Основная версия правоохранителей – поджог. Как сообщили, в день пожара полицейские уже приезжали в общежитие из-за граффити со свастикой, которое неизвестные нарисовали на табличке с названием гостиницы.

"Согласно моему многолетнему опыту работы пожарным, я предполагаю, что пожар совершили умышленно", - сообщил районный администратор Тино Шоман.

Точную причину пожара выяснить пожарная экспертиза. Сразу после ЧП жителей переселили в другое заведение.

Напомним

За полгода в Германию прибыло около миллиона украинских беженцев из Украины

Источник: УНН
Теги: Германия, беженцы, война
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