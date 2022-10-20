"Слил" в соцсеть последствия обстрела Бурштынской ТЭС: задержали блогера

КИЕВ. 20 октября. УНН. Служба безопасности Украины задержала блогера, который обнародовал в Telegram видео с последствиями обстрела Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Цитата

"Блогер снял на видео последствия попаданий ракет по объекту критической инфраструктуры и разместил его в своем Телеграм-канале. Сделал это для увеличения количества подписчиков. Видео подхватил Телеграм-канал, который имеет миллионную аудиторию. А через 7 минут результаты обстрела уже были у российских пропагандистов", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили в СБУ, блоггер не является корректировщиком и не хотел содействовать врагу.

Служба безопасности напомнила о запрете снимать и обнародовать видео последствий попадания вражеских ракет и дронов по военным объектам и гражданской критической инфраструктуре.

"Соцсети мониторят не только российские блоггеры-"военкоры", но и кадровые военные. Враги учитывают информацию из открытых украинских источников при планировании своих действий", – подчеркнули в СБУ.

Добавим, что корректировка вражеского огня является преступлением и наказывается законом.

Напомним

19 октября российские войска нанесли ракетный удар по Ивано-Франковской области – попали в Бурштынскую ТЭС.