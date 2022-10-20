В Берлине заработала Немецко-украинская школа

КИЕВ. 20 октября. УНН. Сенатор по вопросам образования, молодежи и семьи Астрид-Сабине Буссе вместе с советником-посланником посольства Украины в Германии Максимом Емельяновым 19 октября открыли Немецко-украинскую школу. Об этом сообщило посольство Украины в ФРГ, пишет УНН.

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«Это станет уникальным для Германии пилотным проектом, в рамках которого ученики учатся на немецком и украинском языках и получают аттестаты о полном общем среднем образовании обеих стран», - говорится в сообщении.

Детали

Немецко-украинская школа начинается в 2022/23 учебном году с подготовительного этапа, который охватывает два класса в начальной школе «Азиз-Несин» во Фридрихсгайне-Кройцберге и четыре класса в школе «Хелена-Ланге» в Штеглиц-Целендорфе.

В посольстве отметили, что полноценно проект начнется в следующем учебном году, а во время нынешнего подготовительного этапа будет продолжаться тестирование и планирование украинского учебного контента, который будет необходим для подготовки к украинской аттестации.

По словам Астрид-Сабине Буссе, этот проект создан для детей, ради взаимопонимания между народами и в знак большой солидарности с Украиной.

Максим Емельянов выразил надежду, что этот пилотный проект уже скоро распространится и в других городах Германии.

Напомним

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в средних школах Чехии обучаются 4523 украинских детей.