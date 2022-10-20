Дело предложения взятки мэру Днепра: Микитасю просят арест с залогом в 200 млн грн

КИЕВ. 20 октября. УНН. Прокурор САП просит бывшему народному депутату Максиму Микитасю меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативным залогом в 200 млн грн по делу о предложении предоставления 22 млн евро неправомерной выгоды мэру Днепра, пишет УНН.

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"Сторона обвинения обращается с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой назначения залога в размере 200 млн грн", - сказал прокурор САП на заседании суда по избранию Микитасю меры пресечения.

Детали

"Мы считаем, что альтернативной мерой пресечения, как того требует УПК, будет залог в размере 200 млн грн", - отметил прокурор САП.

Прокурор САП отметил, что сторона обвинения, прося такую альтернативу, исходит из размера взятки, "которая предлагалась господином Микитасем", тяжести преступления, то, что на него уже была наложена мера пресечения в 100 млн грн и было уже взыскано 80 млн грн за нарушение возложенных на него обязанностей, имущественное положение и др.

Дополнение

Бывшему нардепу Максиму Микитасю, уличенному в попытке подкупа городского головы Днепра на 22 млн евро, сообщили о подозрении. Микитась является фигурантом и другого дела.