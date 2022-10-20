Ловкость, выносливость и здоровый сон: какую пользу спорт приносит детям

КИЕВ. 20 октября. УНН. Украинцы - одна из наименее подвижных наций в мире. Касается это как взрослых, так и детей. Низкая физическая активность становится причиной целого ряда проблем со здоровьем, тогда как умеренная активность наоборот способствует оздоровлению, а у детей - еще и гармоничному развитию. УНН собрал информацию о том, сколько времени дети должны уделять физактивности и какую пользу они от этого получат.

Всемирная организация здравоохранения дает четкие рекомендации по этому поводу.

Детям до года рекомендуется заниматься разнообразными видами физической активности несколько раз в день, в частности, играя на полу во взаимодействии со взрослыми – чем больше, тем лучше.

В течение суток детям в возрасте 1-2 лет рекомендуется не менее 180 минут в день заниматься различными видами физической активности любой интенсивности, включая физическую активность умеренной и высокой интенсивности – чем больше, тем лучше; не оставаться в условиях ограниченной подвижности более одного часа подряд (например, в люльках/колясках, детских креслах) и не оставаться в положении сидя в течение длительного времени.

Детям в возрасте 3-4 лет рекомендуется не менее 180 минут в день заниматься разнообразными видами физической активности любой интенсивности, из которых не менее 60 минут – умеренной и высокой интенсивности; чем больше, тем лучше. Ограниченная физическая активность должна быть не более часа подряд.

Детям и подросткам в возрасте 5-17 лет рекомендуется уделять физической активности средней и высокой интенсивности не менее 60 минут в день в течение всей недели, в основном с аэробной нагрузкой. Рекомендовано выделять минимум 3 раза в неделю для аэробной физической активности высокой интенсивности, а также тем ее видам, которые укрепляют скелетно-мышечную систему. Следует ограничить время, проводимое в положении сидя или лежа, особенно перед экраном в развлекательных целях.

В этом возрасте большинство детей могут посещать различные секции, в том числе и групповые занятия, и выбрать тот вид физической активности, который будет им по душе. Тем более, что некоторые спортклубы предлагают бесплатное первое занятие. Например, в киевском спортклубе RedBarbell Gym детям предлагают занятия по боксу и акробатике.

«Бокс для детей полезен не только в физиологическом отношении, но и в психологическом. Занятия боксом подходят мальчикам и девочкам и развивают ловкость, выносливость. Дети учатся контролировать свои эмоции, с гордостью принимать поражения и ставить новые цели», - уверены в клубе.

На занятия по боксу в RedBarbell Gym приглашают с 6 лет. С этого же возраста можно посещать и занятия по акробатике – они подойдут детям с любым уровнем физподготовки.

«Если ребенок мечтает научиться чему-то новому, улучшить свою координацию, гибкость и стать сильнее, – стоит обратить внимание на аэробику», - рассказали в клубе.

Специалисты убеждены, что регулярная физическая активность не только улучшает состояние мышечной, костной и дыхательной систем, но и снижает риски развития многих болезней, как у взрослых, так и у детей.

Детям и подросткам физическая активность помогает поддерживать гармоничное развитие всего организма, нормализует давление и содержание глюкозы в крови, а также предупреждает и помогает преодолеть инсулинорезистентность, ожирение. Дети становятся собранными и целеустремленными, реже страдают от нервных расстройств, депрессий, а еще у физически активных детей улучшается сон и учебная успеваемость.

Для того, чтобы ребенок с удовольствием занимался спортом, лучше обратиться к экспертам своего дела – тогда занятия будут не только полезными, но и интересными.

Записывайте ребенка на занятия в RedBarbell Gym

Бокс

Дети 6-10 лет

17:00 Пн/Ср/Пт ⠀

Дети 11-16 лет

18:00 Пн/Ср/Пт ⠀

10:00 Сб ⠀

Запись: ул. Курчатова, 5. Тел. 0 (97) 609 94 40 ⠀

Акробатика

Тренер Антонина Колесник

Расписание:

17:00 и 18:00 - Вт/Чт

09:00 и 10:00 - Сб ⠀

Запись: ул. Курчатова, 5. Тел. 0 (97) 609 94 40

Первое занятие бесплатно.