Афера в 600 млн на "Глубоководном выпуске" началась с подделки документов – детали следствия

КИЕВ. 20 октября. УНН. Для предотвращения разрушения Хаджибейской дамбы в Одесской области, горисполком Одессы в 2010 году решил строить сооружения по обработке осадка и системы отвода очищенных вод от станции биологической очистки "Северная". Проект под названием "Глубоководный выпуск" (ГВ) и стоимостью почти 600 млн грн отдали компаниям Руслана Тарпана – экс-депутата Одесского городского совета.

С течением лет, ГВ так и не заработал. На нем разворовали миллионы, а Тарпан с сообщниками получили статус подозреваемых лиц. Более того – как позже выявило следствие, даже сам проект начальных строительных работ "Глубоководного выпуска" был поддельным, передает УНН со ссылкой на постановление суда.

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“В ходе досудебного расследования оказалось, что проект под названием "Проведение первоочередных работ строительства системы сточных вод от станции биологической очистки "Северная" в г. Одессе на объекте "Глубоководный выпуск" никогда не разрабатывался и заказчиком такого проекта никто не выступал. Указанный проект был изготовлен путем подделки документов другого проекта под названием "Строительство глубоководного выпуска сточных и канализационных вод от СБО "ИНФОРМАЦИЯ_1", – говорится в постановлении.

Там отмечается, что в деле о подделке документов фигурируют и чиновники высшего ранга, в частности тогдашний заместитель министра регионального развития и строительства Украины.

“Следствием установлено, что Научно-технический совет Министерства регионального развития и строительства Украины принял решение от 11.02.2010 за подписью бывшего заместителя министра регионального развития и строительства Украины, которым были одобрены все технические решения этого поддельного проекта.

При этом, подтверждение разработки и направления указанного проекта в Минрегионстрой не установлено. На основании решения № 9 от 11.02.2010, распоряжением Кабинета Министров Украины № 2255 от 15.12.2010 утвержден вышеуказанный поддельный проект на 6 очередей строительства общей сметной стоимостью 585 000, 044 тыс. грн”, – сообщается в документе.

Добавим

После публикации этой новости, на сайте компании "Инкор групп" появилось сообщение, в котором утверждается, что станцию они достроили.

Однако не указали, когда именно завершили и запустили ее не в тестовом, а в рабочем режиме работы.

Зато в своем релизе "Инкор групп" утверждает, что тестовый запуск станции якобы состоялся 26 июня.

В то же время документы Татарбунарского горсовета, которые предусматривают еще дополнительное выделение 350 тыс грн на достройку станции, датированы 2 августа, то есть через неделю после якобы завершения ее строительства.

Напомним

По делу о хищении средств на проекте “Глубоководный выпуск” Руслан Тарпан был объявлен в розыск.



Кроме того, в отношении него применен заочный арест и ожидается старт процедуры экстрадиции.

В Украине Тарпану может грозить до 12 лет заключения.