Ситуация с электроснабжением: Укрэнерго рассматривает "любые сценарии, даже более экстремальные"

КИЕВ. 20 октября. УНН. Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заверил, что энергетики предусматривают и прорабатывают несколько вариантов развития ситуации с разной интенсивностью повреждений энергосистемы Украины. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Цитата

«Мы сейчас рассматриваем любые сценарии, даже более экстремальные и жесткие, чем сейчас. И речь идет о том, что мы как государство должны быть готовыми к чему-либо, как будет работать энергосистема при различных разрушениях. Важно, чтобы наши граждане понимали, что мы знаем, что делать. Но на данный момент энергосистема Украины сохраняет свою целостность, и те ограничения потребления, которые мы вводим сегодня, как раз направлены на то, чтобы энергосистема оставалась свободной. Они дают нам возможность стабилизировать ситуацию», – сообщил Кудрицкий.

Напомним

Отключение света по Украине, на фоне повреждений сети из-за ударов оккупантов, 20 октября будет поочередным. Как ожидается, ограничения будут вводиться не более чем на 4 часа.

Компания "ДТЭК Киевские электросети", предоставляющая услугу по электроснабжению в столице, сообщила, что стабилизационные отключения света могут превышать 4 часа, если будет значительный дисбаланс энергосистемы.