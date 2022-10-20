Обстрел Николаева ракетами С-300: есть попадание в бывший авторынок

КИЕВ. 20 октября. УНН. Российские оккупанты сегодня утром нанесли ракетный удар С-300 по Николаеву и близлежащим населенным пунктам. Зафиксировано попадание в бывший авторынок. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram, информирует УНН.

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«Результат утреннего обстрела Николаева и области. российские террористы выпустили несколько ракет из зенитно-ракетных комплексов С-300. Обстреляли город и близлежащие населенные пункты. Зафиксировано попадание в бывший авторынок. Жертв нет», - написал он в соцсети.

Дополнение

Российские войска 20 октября снова нанесли удары по Николаеву ракетами С-300. Также ночью атаковали Николаев дронами-камикадзе Shahed-136, четыре попали в учебное заведение.