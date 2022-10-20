"Критически помогло бы": в Минэнерго хотят сокращения потребления электроэнергии на 20%

КИЕВ. 20 октября. Добровольное сокращение потребления электроэнергии на 20% критически помогло бы энергосистеме Украины, которая пострадала в результате вражеских ударов. Если добровольно не будут экономить достаточно, веерные отключения неизбежны, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона, пишет УНН.

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"В первые дни было (сокращение потребления электроэнергии - ред.) в среднем 10% – и это достаточно неплохой результат, но мы, безусловно, просим всех наших сограждан объединиться сейчас и стараться как можно больше экономить. Потому что, к сожалению, мы видели и другие примеры, когда наши призывы не работали, но в определенных там западных, например, областях", – отметил министр.

При этом он не уточнил, о каких именно областях идет речь, отметив, что, вероятно, "надо больше коммуникации, надо говорить с людьми и надо им объяснять", что стоит объединиться ради победы на энергетическом фронте.

"Эти 10% - это условно один день. (...) Потом этот процент так же меняется, и в принципе, безусловно, мы бы хотели идти в районе хотя бы 20%, если бы была экономия электроэнергии по системе, это просто критически бы помогло нашей энергосистеме, я говорю сейчас о добровольном ограничении", - указал Галущенко.

Детали

При этом министр призвал "по всем областям максимально экономить". Он подчеркнул, что если добровольное ограничение потребления будет недостаточным, электроэнергию будут выключать принудительно.

"К сожалению, мы вынуждены будем это (веерные отключения – ред.) делать", – подчеркнул он.

Дополнение

Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заверил, что энергетики предусматривают и прорабатывают несколько вариантов развития ситуации с разной интенсивностью повреждений энергосистемы Украины.