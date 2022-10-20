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Спецслужбы рф могут готовить теракты против россиян – ГУР

Спецслужбы рф могут готовить теракты против россиян – ГУР

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КИЕВ. 20 октября. УНН. Главное управление разведки МОУ сообщило, что российские спецслужбы могут готовить теракты против собственного населения, чтобы потом обвинить в этом Украину, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ГУР.

Детали

Как отметили, в россии военкоматы распространяют "памятки", в которых обвиняют украинские спецслужбы в планировании и проведении террористических актов против мирного населения. Якобы "диверсанты" выкладывают на дорогах, скамейках и в кустах заминированные телефоны, кошельки, планшеты и детские вещи.

ГУР подчеркнуло, что эта "страшилка" – зеркальное отражение реальных действий рашистов на временно оккупированных территориях Украины.

Цитата

"После освобождения там действительно массово оставались различные заминированные предметы, бытовые приборы и детские игрушки, которые приводили к увечьям и даже смертям мирного населения. Вероятно, российские спецслужбы таким образом готовят почву для проведения провокаций с последующим обвинением Украины", – сообщили в украинской разведке.

Напомним

В конце лета секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что фсб может организовать в российских городах ряд терактов с массовыми жертвами среди гражданских.

Источник: УНН
Теги: Россия, теракт, разведка
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