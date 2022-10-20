Санкции ЕС против Ирана за поставку дронов россии должны вступить в силу уже сегодня

КИЕВ. 20 октября. УНН. Санкции против Ирана за поставку россии дронов, наносивших удары по Украине, вступят в силу позднее в четверг после официального опубликования, сообщили в представительстве Чехии, которая председательствует сейчас в Совете ЕС, пишет УНН.

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"Санкции против Ирана в рекордно короткие сроки! После трехдневных переговоров послы ЕС договорились о мерах против организаций, которые поставляли иранские беспилотники, наносившие удары по Украине. Письменная процедура завершена, санкции вступают в силу сегодня днем после публикации в Официальном журнале", - сообщили в чешском председательстве.

Детали

Как указали в чешском председательстве, страны-члены ЕС решили "заморозить активы 3 физических лиц и 1 юридического лица, ответственных за доставку дронов". "ЕС также готов распространить санкции еще на 4 иранские организации, которые уже фигурировали в предыдущем санкционном списке", - добавили в председательстве.

Дополнение

россия примерно с середины сентября проводит атаки в Украине с помощью дронов-камикадзе, которые, по словам украинских военных, являются беспилотниками Shahed-136 иранского производства, что российские оккупанты маркируют как "Герань-2". 23 сентября впервые был сбит многоцелевой ударный беспилотник иранского производства Mohajer-6.

За последнее время рф нанесла более сотни ударов иранскими дронами-камикадзе по жилым домам, электростанциям, очистным сооружениям, мостам и детским площадкам в ряде украинских городов. Погибли и получили ранения десятки людей, в том числе дети. Пострадала треть энергетической инфраструктуры Украины. Повреждения получили здания двух дипломатических учреждений в Киеве, отметили в МИД.

Из-за поставок Ирана оружия россии для ведения войны украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации и существенно сократить количество дипломатического персонала посольства в Киеве.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого обратился к ЕС с призывом ввести санкции против Ирана за поставки россии оружия.

МИД Украины официально указало, что предоставление оружия для ведения захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником российских военных преступлений.

Иран несколько раз в этом месяце отрицал, что поставляет оружие россии.