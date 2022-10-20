В Херсоне оккупанты увеличили количество блокпостов – облсовет

КИЕВ. 20 октября. УНН. Оккупационные власти Херсона увеличили количество блокпостов в городе и усилили контроль на старых. Об этом в Telegram сообщил первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский, передает УНН.

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"Оккупационные власти увеличили количество блокпостов и усилили контроль на уже существующих. Также появилась информация, что орки планируют использовать жилье людей, которые выезжают, в собственных целях. Для этого у всех, кто "эвакуируется", в обязательном порядке уточняют адрес их последнего места", – написал Соболевский.

Напомним

Разведка Минобороны Великобритании сообщила, российские войска могут отойти из Херсона – об этом свидетельствует последнее заявление командующего армии рф на войне против Украины сергея суровикина.