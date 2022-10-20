С начала осени ВСУ освободили 544 населенных пункта Харьковской области – Синегубов

КИЕВ. 20 октября. УНН. С начала осенних контрнаступательных действий Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов 544 населенных пункта Харьковской области. Об этом на брифинге сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

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“Боевые действия на территории Харьковской области продолжаются. Наши военные не останавливаются и продолжают вытеснять врага с нашей территории. За последние шесть дней ВСУ освободили от российской оккупации 19 населенных пунктов. А всего за время последнего контрнаступления ВСУ в сентябре-октябре этого года освобождено 544 населенных пунктов области”, – сказал Синегубов.

Добавим

По словам главы ОВА, сегодня под российской оккупацией остается 1,8% территории Харьковской области – это 32 населенных пункта.

Напомним

По состоянию на начало октября украинские военные деоккупировали 1534 населенных пункта Украины.