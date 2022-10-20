Отопительный сезон в Николаеве могут начать 1 ноября - мэр

КИЕВ. 20 октября. УНН. Николаев, который постоянно находится под обстрелами россиян, готов к отопительному сезону. Как сообщил городской голова Александр Сенкевич во время брифинга, отопление планируют начать с 1 ноября, передает корреспондент УНН.

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“В прошлом году мы запустили отопление 1 ноября. Где-то на эти даты ориентируемся и в этом году, но уже готовы запустить его и на следующей неделе”, – заявил мэр.

Детали

Сенкевич назвал условия, при которых в городе запустят тепло – если среднесуточная температура в течение трех дней будет держаться на уровне 8 градусов по Цельсию.

“Отопительный сезон в Николаеве запускается по решению исполнительного комитета и регламентируется только по одному параметру – это среднесуточная температура в 8 градусов по Цельсию, в течение трех дней. Если такая температура будет, то в Николаеве мы запускаем тепло. Систему теплоснабжения мы готовим с весны по сегодняшний день в нормальном режиме. Для нас война не является поводом беспокоиться. Несмотря на то, что за все время войны нас не бомбили только 40 дней, мы готовим отопительный сезон, готовим сети. Все делаем для того, чтобы запустить”, – объяснил мэр.

Он отметил, что в городе, по состоянию на сейчас, осталось около 220 тысяч жителей из 500 тысяч населения. Городские власти призывают граждан экономить электроэнергию. Тем не менее, многие предприятия не работают в связи с военными действиями, поэтому нет необходимости подчеркивать это повторно. Город живет в режиме экономии с начала вторжения.

Сенкевич также добавил, что люди, которые выехали из города, но в дома которых будет поставляться тепло, – обязаны будут платить за него.

“У нас было мнение относительно того, чтобы не прогревать дома, в которых количество жильцов составляет менее 10-20%. Потом мы отошли от этой мысли, потому что на самом деле отсутствие тепла зимой может создать большие проблемы. То есть, все будет покрыто плесенью, которую потом невозможно будет вывести. Мебель также может разбухнуть, будет повреждена техника, и это принесет владельцам гораздо больше убытков, чем оплата за теплоснабжение”, – заявил он.

В Николаеве также существует проблема с питьевой водой. Город с 12 апреля находится без питьевой чистой воды, что также вызывает много неудобств.

“С 12 апреля нет нормальной сырой воды для превращения ее в питьевую. Мы берем воду из реки Южный Буг, а она фактически является соленой. Мы не можем запускать соленую воду в систему теплоснабжения, потому что система разрушится. Сегодня, из-за соленой воды, количество порывов на сетях водоканала увеличилось в 20 раз. Поэтому воду мы готовим, добавляем специальные химические соединения. Она химически обработана”, – пояснил он.

Еще одна из проблем, которые есть в Николаеве, – это отсутствие окон во многих квартирах. Городской голова отметил, что поскольку более половины людей выехало из города – это означает, что там нет окон и нет людей. Из-за большого количества повреждений команды не успевают работать. Поэтому городские власти обратились к ассоциации городов за помощью.

Дополнение

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